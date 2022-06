Maandag om 12.00 uur is er geen test met het landelijke luchtalarm vanwege Tweede Pinksterdag. Ook het halfjaarlijkse NL-Alert-testbericht wordt om die reden vandaag niet verstuurd.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt aan NU.nl dat de sirenes deze maand in het geheel niet worden getest, om niet af te wijken van het patroon van de eerste maandag van de maand. De eerstvolgende sirenetest is maandag 4 juli om 12.00 uur. Het NL-Alert is met een week uitgesteld en wordt verzonden op maandag 13 juni om 12.00 uur.

De sirenes worden normaal op elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest. Het signaal klinkt dan 1 minuut en 26 seconden in het hele land. De overheid test de sirenes elke maand om na te gaan of ze nog goed werken. Ook raken mensen zo vertrouwd met het geluid, zodat ze weten wat ze moeten doen als de sirenes klinken.

Op nationale en religieuze feestdagen wordt de test overgeslagen. In het geval van een ramp of zwaar ongeval gaan de sirenes op die dagen natuurlijk wel af. Door heel Nederland staan zo'n 3.800 sirenes, die de gemeente bedient.

Het NL-Alert-testbericht stuurt de overheid twee keer per jaar naar de mobiele telefoon van alle burgers. Via het NL-Alert-systeem worden burgers gewaarschuwd als er bijvoorbeeld een aanval van een buitenlandse mogendheid plaatsvindt. Het systeem wordt ook ingezet bij lokale calamiteiten als een gaslek of een grote natuurbrand.

Sirenes getest ondanks oorlog in Oekraïne

Begin maart werd het luchtalarm gewoon getest, terwijl de oorlog in Oekraïne toen net was uitgebroken. De overheid en Veiligheidsregio's brachten toen extra onder de aandacht dat het om een test ging, zodat burgers zich geen zorgen maakten.

De Oekraïense vluchtelingen die als gevolg van de oorlog naar Nederland kwamen, werden ook op de hoogte gebracht dat het luchtalarm op de eerste maandag van de maand wordt getest. In het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch werd gecommuniceerd over de sirenetest.