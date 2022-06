Het stoffelijk overschot dat vrijdag is gevonden, is van een van de inzittenden van het vliegtuigje dat op 5 juni neerstortte in het Calandkanaal bij Rotterdam. Het lichaam is door familie herkend als de 58-jarige Noorse piloot van het toestel, meldt de politie maandag.

Zondag is ook het stoffelijk overschot van een jongen gevonden. De politie vermoedt dat het gaat om de andere inzittende van het vliegtuig, de vijftienjarige zoon van de piloot. Het lichaam moet officieel nog worden geïdentificeerd. De familie van de slachtoffers liet eerder al aan Rijnmond weten dat de lichamen waren gevonden.

De slachtoffers zijn allebei aangetroffen in het gebied van de crash. Dat zij niet eerder zijn gevonden, komt volgens een politiewoordvoerder waarschijnlijk door het moeilijke zoekgebied. "Er zijn daar veel verschillende dieptes. Maar op een gegeven moment komt een lichaam naar boven, daardoor hebben we ze kunnen vinden."

Hulpdiensten rukten op 5 juni rond 19.00 uur massaal uit toen de Rotterdamse havendienst op brokstukken van een vliegtuig stuitte. Na een kleine twee weken zoeken met onder meer een helikopter en een sonarboot waren alleen enkele delen van het vliegtuigje en spullen van de inzittenden gevonden.

Waardoor het vliegtuigje heeft kunnen neerstorten, is nog niet bekend. Het toestel zou onderweg zijn geweest naar Frankrijk. Het werd rond 17.30 uur in het luchtruim gespot, waarna een politiehelikopter werd ingeschakeld om contact te krijgen. Maar dat lukte niet, zei een politiewoordvoerder eerder tegen NU.nl.