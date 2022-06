Eerste Pinksterdag was de natste ooit gemeten in De Bilt. Het oude record stamde uit 1945.

Er viel 26,1 mm regen in De Bilt. Eerst leek het de op één na natste Eerste Pinksterdag te worden met 21,5 mm neerslag.

Uiteindelijk vielen daar na middernacht nog wel enkele buien, waarvan de neerslag meetelt in de som van Eerste Pinksterdag. Hierdoor liep de neerslagsom van zondag dus verder op naar een recordhoeveelheid, meldt Weerplaza maandag. Het oude record bedroeg 23,3 mm en werd gemeten in 1945.

Uiteindelijk trok de regenzone de Noordzee op. In de loop van maandag trekken met een westenwind opnieuw enkele buien over ons land. In de noordelijke helft van ons land kan het ook langere tijd regenen.

Zoveel regen als zondag valt er overigens bij lange na niet meer, maar regionaal kan het opnieuw behoorlijk nat zijn. Dinsdag trekt het lagedrukgebied weg naar het zuiden van Scandinavië en wordt het bij ons overwegend droog.