De kans dat de twee inzittenden van het neergestorte vliegtuigje in Rotterdam de crash hebben overleefd is minimaal. Hoewel het tweetal nog niet gevonden is, hebben de hulpdiensten de hoop zo goed als opgegeven. Dat meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond maandagochtend aan NU.nl.

"We gaan bij dit soort incidenten altijd uit van een 'golden hour'", zegt de woordvoerder. Daarmee doelt hij op het uur na de crash. Worden slachtoffers binnen dat uur gevonden, dan is de kans op overlevenden het grootst.

Hulpdiensten rukten zondag rond 19.00 uur massaal uit toen de Rotterdamse havendienst op brokstukken van een vliegtuig stuitte. Op de brokstukken stond een registratienummer van een kleiner soort vliegtuig. Van welk type is nog niet bekend.

Er zijn op de plaats van het ongeval ook kledingstukken gevonden. Daarnaast was er een oliespoor zichtbaar. Het wrak zelf is nog niet gelokaliseerd. De zoektocht gaat maandag verder.

De oorzaak van de crash is niet bekend. Het vliegtuigje steeg eerder op de zondag op vanuit het oosten van Duitsland en was onderweg naar Frankrijk.