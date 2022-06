Vandaag worden opklaringen afgewisseld met enkele buien. Zeker in het noorden van het land is er nog grote kans op neerslag. Landinwaarts kan een enkele bui met onweer voorkomen.

Het word 16 tot 19 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind.

Dinsdag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 17 tot 21 graden. In het noorden en in Zuid-Limburg trekken soms buien over. Ook dan is er kans op een enkele onweersbui.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft. Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.