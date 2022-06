Voor het versturen van een dreigmail aan scholengemeenschap De Werkplaats in Bilthoven, heeft de politie zaterdag een zeventienjarige jongen uit Oirschot aangehouden. Leerlingen van de school kregen dinsdagavond een dreigend bericht waarin ook een foto van een vuurwapen stond.

Op advies van het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente bleef de middelbare school aan de Kees Boekelaan donderdag en vrijdag dicht.

In de mail stond de tekst "Ik ga jullie allemaal doodschieten. Geniet nog maar even van jullie leven". Deze mail is vervolgens op sociale media gedeeld en opgepikt door verschillende media. De politie sprak van een "heftig dreigement" en startte direct een onderzoek naar de herkomst van de mail.

Uit dit onderzoek kwam de zeventienjarige jongen naar voren. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat de verdachte daadwerkelijk van plan was om de dreigementen uit te voeren. Het onderzoek naar de bedreiging is nog niet afgerond, de jongen zit vast voor verhoor. Met deze aanhouding is er geen bedreiging meer voor de leerlingen. Daarom zal de school maandag weer openen.

Er zijn de afgelopen tijd meerdere dreigmails verstuurd op verschillende scholen in Bilthoven in Arnhem. Eerder zei een woordvoerder van de politie dat de situaties niet vergelijkbaar zijn. De scholen in Arnhem sloten ook de deuren. Het onderzoek naar deze dreigmails loopt nog.