In Rotterdam is in het Calandkanaal een vliegtuigje neergestort met twee mensen aan boord, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond aan NU.nl. De inzittenden worden gezocht door de hulpdiensten. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.

Hoe het komt dat het vliegtuigje is neergestort, is niet bekend. Het vliegtuigje is eerder vandaag opgestegen vanuit het oosten van Duitsland en was onderweg naar Frankrijk.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt toen de havendienst in Rotterdam op brokstukken stuitte van een klein vliegtuig, vertelt de woordvoerder. Via Twitter maakte de veiligheidsregio in eerste instantie bekend dat er een persoon te water was geraakt.

Met boten en helikopters wordt nu het water van het kanaal onderzocht. Er worden geen duikers ingezet. Daarvoor is het water te diep, vertelt de woordvoerder. Naast brokstukken is ook een oliespoor aangetroffen.