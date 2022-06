In korte tijd zijn veel meldingen van wateroverlast binnen gekomen, dat meldt de politie in Oost-Brabant zondagmiddag. Vooral uit de gebieden Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven komen veel meldingen. Om hoeveel meldingen het precies gaat, is niet bekend.

In Veldhoven roept de politie op om het gebied rond de Dorpstraat voorlopig te mijden, maar ook in andere plaatsen wordt geadviseerd om binnen te blijven "als dat kan". Mensen die toch naar buiten moeten, worden gevraagd voorzichtig te zijn.

Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kan de overlast door de hevige regenbuien nog langere tijd duren. Zij waarschuwen voor gevaarlijke situaties, zoals putdeksels die door een overvloed aan water kunnen wegspoelen. "Wees alert als u naar buiten gaat", aldus de veiligheidsregio.

Ook Limburg heeft te maken met wateroverlast. Op beelden op sociale media is te zien hoe straten in onder meer Echt en Roermond onderlopen. Op sommige plekken in het zuiden is rond 18.45 uur al meer dan 30 millimeter regen gevallen, meldt Weerplaza zondagavond. Lokaal gaat het zelfs om 70 millimeter. Dat is meer dan de hoeveelheid neerslag die normaal in heel de maand juni valt.

Het KNMI heeft zondag voor heel Nederland code geel uitgegeven vanwege onweersbuien. De buien trekken van zuid naar noord over het land en hierbij kan veel neerslag vallen. Het weerinstituut waarschuwde al dat plaatselijk kans was op wateroverlast. Inmiddels geldt code geel niet meer voor de provincie Zeeland.

Ook in België veel wateroverlast

Ook in België is sprake van hevige regenval. Op verschillende plaatsen in het land is het treinverkeer stilgelegd, meldt spoorbeheerder Infrabel. De zware regenbuien veroorzaken ook problemen voor automobilisten, meerdere wegen zijn afgezet.

In de steden Luik en Namen staan verschillende straten blank en is het water een aantal woningen binnengedrongen. Op sommige plaatsen zijn er modderstromen, dat meldt de Belgische zender VRT zondag.