De komende week wordt het wisselvallig met af en toe flinke regenbuien. Later in de week is er meer ruimte voor de zon, dat meldt Weerplaza zondag.

Maandag is het wisselend bewolkt. In de ochtend zal het in het westen en noordwesten van ons land gaan regenen. Later zullen er landinwaarts ook buien vallen. Het wordt maximaal 19 graden.

Dinsdag is er kans op een enkele bui, maar een groot deel van de dag blijft het droog. Het wordt wisselend zonnig en bewolkt en door een matige westelijke wind blijft de temperatuur iets achter. Het wordt maximaal 17 graden aan zee tot een graad of 20 in het zuiden van Limburg.

Woensdag is er 's ochtends kans op een enkele bui maar daarna wordt het droog met een temperatuur van ongeveer 20 graden. Later op de dag nadert een regengebied vanuit het zuidwesten, waardoor het langere tijd kan gaan regenen. Er waait een matige zuiden- tot zuidwestenwind.

Donderdag blijft het wisselvallig met zon, wolken en af en toe een bui. Het wordt ongeveer 19 graden en vanaf de late middag droog.

Vrijdag wordt het iets mooier weer met een gemiddelde temperatuur van 20 graden en dieper landinwaarts kan het 24 graden worden. 's Ochtends valt er mogelijk een bui, maar de rest van de dag wordt het droog en zonnig.