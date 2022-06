Een vrouw is zondag in het Noord-Brabantse Prinsenbeek gewond geraakt doordat een deel van een carnavalswagen afbrak en op haar terechtkwam. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Het zoontje van de gewonde vrouw werd gecontroleerd door ambulancepersoneel maar hoeft volgens een politiewoordvoerder niet naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op de hoek van de Pasquelaan en de Kapelstraat tijdens een grote carnavalsoptocht in Boemeldonck, zoals Prinsenbeek heet tijdens carnaval. Vorige jaren werd de optocht afgelast vanwege de coronapandemie.

De optocht werd vanwege het ongeval even stilgelegd, maar is rond 15.15 uur weer hervat, meldt Omroep Brabant. De wagen is geïnspecteerd en kan weer veilig verder rijden.