Mensen leggen bloemen bij de speeltuin in Kerkrade waar de dagenlang vermiste Gino voor het laatst is gezien. Ook bij de woning in Geleen waar het lichaam van de negenjarige jongen zaterdag is gevonden, worden boeketten en knuffels achtergelaten.

Het lichaam van Gino is zaterdagochtend bij een woning in Geleen gevonden. Foto: ANP

De bloemenzee voor het huis groeit gestaag. Foto: ANP

Ook bij de speeltuin in Kerkrade waar Gino voor het laatst is gezien, worden veel bloemen achtergelaten. Foto: ANP

Gino ging woensdag voetballen, maar kwam niet meer thuis. Foto: ANP

Naast bloemen worden er veel knuffels neergelegd. Foto: ANP

Tientallen mensen laten iets achter als eerbetoon aan de negenjarige jongen. Foto: ANP

Het verdriet om zijn dood is groot. Foto: ANP