Zondag gaat het flink regenen met onweer. Lokaal kan veel neerslag vallen. Daarom heeft het KNMI code geel afgekondigd voor heel het land. De weerswaarschuwing geldt voor de hele zondag.

Vanuit België komen de komende nacht de buien ons land binnen, zo meldt Weerplaza. De buien beginnen in Zeeland en Brabant. Later volgt ook het midden van het land. De regenbuien gaan op sommige plekken gepaard met onweer. Volgens het KNMI kan de vele neerslag op sommige plaatsen voor wateroverlast zorgen. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar hinder van ondervinden.

De regen zorgt op Pinksterzondag ook voor kou: tijdens de buien wordt het ongeveer 16 tot 18 graden. Tijdens droge periode kan het kwik wat hoger oplopen. In het noorden maken ze de buien pas later op de dag mee. Daar wordt het dan eerst ook nog 22 tot 25 graden.

In het noorden geldt de weercode geel nog tot in de nacht op maandag. Op Tweede Pinksterdag laat de zon zich veel meer zien, maar er trekken ook een paar buien over het land. Code geel geldt voor alle provincies zondag en een gedeelte van maandag, maar elke provincie kent een andere tijdsspanne. Kijk op de website van de KNMI wanneer de waarschuwing geldt per provincie.

