De familie van Gino (9) is in diepe rouw nu de sinds woensdag vermiste jongen dood is teruggevonden. "We zijn intens verdrietig. Het verdriet is niet te bevatten en vreselijk."

Zaterdag maakte politie tijdens een ingelaste persconferentie bekend dat het eerder op de dag gevonden lichaam bij een woning in Geleen het lichaam is van de negenjarige Gino. De 22-jarige verdachte wordt volgende week voorgeleid aan de rechter-commissaris en tot die tijd zullen politie en justitie niet met nieuwe informatie komen.

In een door de familie uitgegeven verklaring staat dat de leegte die Gino achterlaat niet te vullen is. "Helaas heeft de politie zaterdag het lichaam van Gino levenloos aangetroffen. De politie zal het onderzoek nu verder oppakken en met zorgvuldigheid en prioriteit uitvoeren om te achterhalen wat er is gebeurd en wie hierbij betrokken is."

De familie bedankt mensen voor de "talloze hartverwarmende reacties" die ze kreeg. "Gino mag nooit vergeten worden en moet zo mooi en goed mogelijk worden herdacht als de lieve vrolijke jongen die hij was", aldus het bericht, waarin ook wordt aangegeven dat de familie nu behoefte heeft aan rust.