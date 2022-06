Weggebruikers, treinreizigers en reizigers op Schiphol hebben zaterdag problemen ondervonden als gevolg van vertragingen. Veel Nederlanders moesten langzaam rijden in Duitsland en Frankrijk door vakantiedrukte, met name in de Randstad vielen treinen uit door personeelstekort en op Schiphol stonden weer tot ver buiten de vertrekhal wachtrijen.

In Duitsland reed het verkeer zaterdagochtend langzaam ten zuiden van München in de richting van het Oostenrijkse Kufstein, meldt de ANWB. De vertraging liep hier op tot anderhalf uur. Ook op de route naar de Tauerntunnel via Salzburg is het druk.

In Zwitserland staan files bij de Gotthardtunnel en de nog drukkere San-Bernardino-tunnel. In Frankrijk krijgen weggebruikers vooral op de A7 tussen Lyon en Valence te maken met vertragingen, mede door slecht weer.

Het treinverkeer in met name de Randstad ondervond veel problemen door treinuitval als gevolg van het personeelsgebrek bij de NS. De problemen deden zich voor op de trajecten Amsterdam-Alkmaar, Amsterdam-Utrecht en Utrecht-Den Haag. Dit leidde tot extra reistijd.

Zowel NS als Schiphol heeft personeelstekort

Bij de spoorwegen staan ongeveer elfhonderd vacatures open. Het spoorwegbedrijf komt niet alleen machinisten en conducteurs tekort, maar ook IT'ers, monteurs, veiligheidsmedewerkers, servicemedewerkers en winkelpersoneel op de stations.

Op luchthaven Schiphol ontstonden door de grote drukte weer rijen tot in de buitenlucht. Het vliegveld kampt dit voorjaarsseizoen met een gebrek aan personeel, waardoor de wachttijden voor passagiers flink oplopen. Schiphol zelf noemt de drukte op zaterdag "behapbaar", maar er circuleren op sociale media berichten van ontevreden reizigers die uren moesten wachten.

101 Schiphol-topman maakt excuses: 'Dit mag niet meer gebeuren'

'Geloofde niet in de hel, tot ik op Schiphol kwam'

Op Twitter schrijft een reiziger: "Ik geloofde niet in de hel, totdat ik op Schiphol aankwam vandaag." Bij het bericht staan foto's van lange rijen, zowel binnen als buiten de vertrekhallen.

Wegens de drukte tijdens het pinksterweekend is ook kantoorpersoneel ingezet om op de luchthaven de drukte in goede banen te leiden. Deze medewerkers helpen onder andere bij de controles van de vluchttijden van passagiers, die maximaal vier uur voor hun vlucht de vertrekhallen in mogen.