De man uit Geleen die is aangehouden in verband met de vermissing van de negenjarige Gino van der Straeten wordt verdacht van ontvoering. Dat heeft zijn advocaat Sjanneke de Crom zaterdag bevestigd na berichtgeving door RTL Nieuws.

Verder geeft ze geen commentaar over haar cliënt. Ook het Openbaar Ministerie wil niets kwijt over de zaak. De verdachte werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in zijn woning in Geleen.

Gino is nog niet terecht. Hij verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij verbleef bij een van zijn zussen. Volgens een andere zus ging de jongen nog even voetballen op een speelplek.

Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet rekening worden gehouden met een misdrijf. De zoekactie naar de verblijfplaats van de jongen gaat onverminderd door.

46 Politie onderzoekt woning aangehouden man in verdwijningszaak Gino

Gino had zwarte step met rode handvatten

De jongen had volgens zijn zus een zwarte step met rode handvatten en een rode voetenplank bij zich. Hij is 1,30 meter lang en heeft blond haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een rode Nike Jordan-jas met zwarte mouwen, een rood Nike-petje, een lichtgrijze spijkerbroek en groene schoenen met witte zolen

In de loop van donderdag werd een amber alert verstuurd. Ook de Duitse politie is ingelicht over de verdwijning van Gino. Kerkrade ligt aan de grens met Duitsland.