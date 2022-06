Het pinksterweekend begint met zon en zomerse temperaturen. In het zuiden kan het zaterdag opnieuw 25 graden worden. Door een stevige noordoostenwind blijft de temperatuur in het noorden van het land steken op zo'n 17 tot 19 graden. In de rest van Nederland wordt het 21 tot 24 graden.

Zaterdag laat de zon zich volop zien, al kan op sommige plekken in de ochtend wat sluierbewolking voorkomen. In het Waddengebied blijft de bewolking overheersen. De wind is matig tot vrij krachtig.

De zonkracht komt in de middag uit op 7, waarschuwt Weeronline. Let daarom goed op als je buiten bent. Deze hoge zonkracht betekent dat de onbeschermde huid binnen 10 tot 25 minuten kan verbranden.

Zaterdagavond kunnen we nog lang genieten van de zon. Die blijft op veel plaatsen nog een tijd schijnen. Later op de avond en in de nacht neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en tegen de ochtend volgen enkele buien.

In de nacht van zaterdag op zondag daalt de temperatuur naar 7 tot 9 graden in het noordoosten en 14 tot 15 graden in het zuiden.

