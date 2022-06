De politie heeft vrijdagavond in het onderzoek naar de verdwenen negenjarige jongen Gino een gedeelte van een parkeerplaats en een speeltuintje bij het Vincent van Goghplein in Kerkrade afgezet. Volgens de politie is daar door burgers "iets aangetroffen dat mogelijk verband houdt met de vermissing". Rechercheurs doen op dit moment onderzoek.

Voor het bos staan enkele leden van het Veteranen Research Team, een stichting die ondersteuning biedt aan de politie tijdens zoekacties naar vermiste personen. Beide zussen van Gino kwamen vrijdagavond kijken naar de verrichtingen van de recherche bij het bos.

Rond 20.30 uur vloog ook enige tijd een politiehelikopter over het gebied.

Jongetje sinds woensdagavond vermist

Gino, die eigenlijk in Maastricht woont, verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij bij zijn 32-jarige zus logeerde, omdat zijn moeder ziek was. Volgens een andere zus, van 21, ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlak bij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn, maar sindsdien is hij spoorloos.

In de loop van donderdag werd een Amber Alert verstuurd. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet er rekening worden gehouden met een misdrijf. Ook de Duitse politie is ingelicht over de verdwijning van Gino. Kerkrade ligt aan de Nederlands-Duitse grens.