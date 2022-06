Bij een zwaar ongeluk op de A15 bij knooppunt Gorinchem is vrijdag een 23-jarige vrouw omgekomen. Een man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is buiten levensgevaar. Bij het verkeersongeval klapte een auto achterop een vrachtwagen.

Volgens de politie gebeurde de aanrijding mogelijk door het ontstaan van een file.

Na het ongeval werden meerdere verbindingswegen afgesloten, waaronder de lussen van de A27 richting Rotterdam. Rond 19.15 uur konden deze weer vrijgegeven worden.

Het was erg druk op de Nederlandse wegen vrijdag. Door Pinksterverkeer en meerdere ongelukken stond er rond 16.30 uur meer dan 825 kilometer file. Dat is veel meer dan gebruikelijk op een vrijdagmiddag. Na 19.00 uur waren de grootste problemen voorbij en rond 20.15 uur waren er nauwelijks files meer in het land.