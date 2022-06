Het kabinet gaat de schoolvakanties niet aanpassen vanwege een mogelijke nieuwe coronagolf in het najaar, melden RTL Nieuws en De Telegraaf vrijdag. Het plan was om de zomervakantie met een week in te korten en de kerstvakantie een week te verlengen.

Op deze manier zouden er bij een nieuwe coronagolf minder lessen worden gemist. Het RIVM heeft gezegd dat er nu nog te veel onzekerheid is over een mogelijk nieuwe golf om de maatregel te nemen.

In april zei het kabinet dat het zou gaan kijken naar een mogelijke aanpassing van de vakanties. Op die manier konden scholieren met Kerst een week langer thuisblijven. De verwachting is dat er in de winterperiode meer kans is op een nieuwe coronagolf. De week zou dan worden gekort in de zomer om het aantal onderwijsuren gelijk te houden.

Het RIVM ziet wel een meerwaarde in de aanpassing, maar vindt het een dusdanig ingrijpende maatregel dat het nu nog te vroeg is voor een dergelijke wijziging. De experts vinden de coronasituatie te onzeker om aan te geven dat er in de winter een nieuwe coronagolf komt.

Afstandsonderwijs alleen in extreme situaties

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) wil de scholen graag openhouden. Alleen in extreme situaties kan nog wel worden overgegaan op afstandsonderwijs.

Het plan om de vakanties aan te passen maakt deel uit van een groter pakket aan coronamaatregelen op de lange termijn. De ministers Kuipers en Dennis Wiersma (Onderwijs) werken aan plannen voor onder meer zelftests, ventilatie, looproutes en mondkapjes in het onderwijs. In het mbo en hoger onderwijs zouden groepsgroottes mogelijk worden beperkt, zolang de lessen daar in ieder geval deels doorgaan.

Het sluiten van scholen zou een allerlaatste optie zijn. Later deze maand volgen exacte scenario's en plannen.