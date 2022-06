Vakantierijders in combinatie met ongelukken hebben in aanloop naar het Pinksterweekend voor grote drukte op de Nederlandse wegen gezorgd. Rond 16.40 uur stonden er ongeveer 150 files met een totale lengte van 825 kilometer, meldt de ANWB. Dat is veel meer dan gebruikelijk op vrijdagmiddag.

Een woordvoerder laat weten dat het druk is op de wegen in het oosten, zoals de A50 en de A73. Ook op wegen van Utrecht naar het zuiden moet het verkeer rekeninghouden met vertragingen.

Het is niet alleen drukker op de weg door vakantieverkeer, ook zijn er meerdere ongevallen geweest. Zo is er veel vertraging op de A15 rond knooppunt Gorinchem door een ernstig ongeluk waarbij twee zwaargewonden zijn gevallen. Hierdoor zijn meerdere verbindingswegen afgesloten, waaronder de lussen van de A27 richting Rotterdam. Rijkswaterstaat verwacht tot 19.00 uur bezig te zijn met onderzoek en berging.

Hier vind je de actuele verkeersinformatie.