De afzender van een dreigmail aan een basisschool aan de Groningensingel in Arnhem is vrijdagochtend opgespoord door de politie. Vanwege zijn jonge leeftijd is de jongen niet aangehouden, maar wordt er gekeken naar "passende vervolgstappen", meldt de politie.

Door de dreigmail bleven vrijdag vier Arnhemse basisscholen uit voorzorg dicht. Volgens de politie is inmiddels duidelijk geworden dat er geen sprake was van een reële dreiging, maar worden dreigmails altijd serieus genomen en onderzocht.

Burgemeester Ahmed Marcouch zegt opgelucht te zijn dat de afzender snel is gevonden. De kinderen kunnen volgens hem weer veilig naar school. Hij erkent dat de dreigende situatie een impact heeft gehad op kinderen, ouders en leerkrachten. "We hebben contact met de scholen en ondersteunen hen om hiermee om te gaan."

Het is de tweede keer in een week tijd dat een aantal scholen hun deuren dichthielden vanwege ernstige dreigmails. In Bilthoven is sinds donderdag Kindergemeenschap De Werkplaats dicht. Ook het Nieuwe Lyceum in die plaats hield vrijdag de deuren uit voorzorg gesloten.

Sommige leerlingen van De Werkplaats ontvingen dinsdagavond de tekst: "Ik ga jullie allemaal doodschieten. Geniet nog maar even van jullie leven." Daarbij was een afbeelding van een vuurwapen geplaatst. Vervolgens werd de mail gedeeld via diverse socialemediakanalen. Het is nog altijd niet duidelijk wie de afzender van die mail is.

De situaties in Arnhem en Bilthoven zijn volgens een politiewoordvoerder niet vergelijkbaar.