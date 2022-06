Nederland krijgt in het pinksterweekend te maken met zon, maar ook met regen en onweer, meldt Weerplaza vrijdag. Let vooral zondag op de buienradar.

Zaterdag wordt namelijk een prettige, warme dag. Door een hogedrukgebied, met de kern boven Schotland, blijft het overal droog. Er zullen wel enkele stapelwolken aan de hemel verschijnen en een noordoostenwind zorgt voor flink wat temperatuurverschillen in Nederland.

Zo wordt het aan de noordkust en op de Waddeneilanden maximaal 17 graden, maar in Zuid-Nederland zal het met 25 tot 27 graden een stuk warmer worden. In de Randstad blijft het kwik rond de 22 graden hangen.

Hoewel het misschien niet extreem warm wordt, is de zonkracht wel zeer hoog voor deze tijd van het jaar. Pas zaterdag dus goed op met zonnen en vergeet niet om je goed en regelmatig in te smeren.

Zondag is het waarschijnlijk over met de zonpret. Vroeg in de ochtend trekken regen- en onweersbuien vanuit het zuiden over het land. Op Eerste Pinksterdag zullen de wolken niet zo snel passeren, waardoor het op een aantal plaatsen langdurig kan regenen en lokaal wateroverlast kan ontstaan. Op de droge momenten wordt het het warmst in het noordoosten en oosten van het land: 22 tot 25 graden. Als het regent, is het slechts 18 of 19 graden.

Maandag daalt de thermometer verder, maar de meeste buien zijn dan al weggetrokken. De wind draait naar het westen en voert koudere lucht aan. In de kustgebieden wordt het ongeveer 18 graden, in het oosten kan het kwik nog tot 22 of 23 graden stijgen.