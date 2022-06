De vijfjarige jongen die eind mei werd mishandeld in de buurt van een asielzoekerscentrum (azc) in Katwijk, ligt vrijdag nog steeds in het ziekenhuis. Dat bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving van Omroep West.

Omdat zowel het slachtoffer als een mogelijke andere betrokkene bij het incident minderjarig zijn, doet de politie geen verdere mededelingen.

Het slachtoffer, dat in het azc op voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk woont, werd eind mei een paar uur vermist. Politieagenten hebben hem uiteindelijk gevonden. De jongen is vervolgens zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van de andere minderjarige bij de mishandeling.