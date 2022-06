Een aantal scholen in Bilthoven en Arnhem zijn vrijdag dicht omdat er ernstige dreigmails naar leerlingen en bestuursleden van de scholen zijn gestuurd.

In Bilthoven is Kindergemeenschap De Werkplaats al sinds donderdag dicht. Ook Het Nieuwe Lyceum in die plaats houdt vrijdag de deuren gesloten vanwege onrust.

In Arnhem blijven basisscholen OBS Da Vinci en KBS De Ommelander vrijdag dicht, nadat de laatstgenoemde school een dreigmail had ontvangen, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Gelderland.

De politie doet onderzoek naar de dreigmails. "Vooralsnog zijn de situaties niet met elkaar vergelijkbaar", zegt de woordvoerder. "Maar de inhoud ervan was reden om de scholen in Arnhem te sluiten." Het korps zegt in de loop van de dag meer informatie bekend te maken.

Dreigmail zou gestuurd zijn vanuit account van leerling

Sommige leerlingen van De Werkplaats ontvingen dinsdagavond de tekst: "Ik ga jullie allemaal doodschieten. Geniet nog maar even van jullie leven". Daarbij was een afbeelding van een vuurwapen geplaatst. Vervolgens werd de mail gedeeld via diverse socialemediakanalen.

Een woordvoerder van de school zei vrijdagochtend dat het onderzoek naar de dreigmail nog gaande is. "De veiligheidsdriehoek is ermee bezig, wij luisteren naar hun adviezen." Wanneer de school weer open kan, is afhankelijk van wanneer het onderzoek is afgelopen, zei zij.

Kindergemeenschap De Werkplaats is zowel een basisschool als een middelbare school. Daarnaast is er een kinderopvang. De mail was gericht aan enkele groepen van de middelbare school, zei de woordvoerder. De sluiting betreft wel de gehele school en de opvang.

Volgens RTV Utrecht is de mail gestuurd vanuit het account van een leerling, maar die zou gehackt zijn en zelf geen verdachte in de zaak zijn. Een woordvoerder van de politie kon dat niet bevestigen, maar zegt wel dat het onderzoek "in volle gang" is.

Ook tweede school in Bilthoven houdt deuren dicht

Vanwege de situatie houdt ook een andere school in Bilthoven, Het Nieuwe Lyceum, vrijdag de deuren dicht. "Er is voor ons geen verhoogd veiligheidsadvies, maar de situatie heeft onrust gecreëerd onder onze leerlingen en hun ouders", aldus de rector.

Hij hoopt dat de school dinsdag de deuren weer kan openen. De school staat vlak bij Kindergemeenschap De Werkplaats.

De gemeente De Bilt, waar Bilthoven deel van uitmaakt, was vrijdagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar op de situatie in Bilthoven.