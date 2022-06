Na een frisse start gaat de zon al snel flink schijnen. In het zuiden kan nog wel wat bewolking voorkomen, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op tot zo'n 20 tot 25 graden. Op de Waddeneilanden blijft het met 18 graden iets koeler.

De wind komt uit het noordoosten en is matig. Langs de kust en in het Waddengebied is de wind vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

In de loop van de dag kunnen er wat wolkenvelden ontstaan, maar er zijn ook flinke opklaringen. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar 8 tot 13 graden.

Volg het weer Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.