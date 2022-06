De middelbare school in Bilthoven die donderdag vanwege een dreigmail de deuren sloot, blijft ook vrijdag dicht, meldt een woordvoerder van de school. Leerlingen van De Werkplaats Kindergemeenschap ontvingen dinsdagavond het bericht met een foto van een vuurwapen. De politie spreekt van een "heftig dreigement".

"Ik ga jullie allemaal doodschieten op donderdag 2 juli, geniet nog maar van jullie leven", stond volgens het AD in de mail. De datum lijkt een fout van de afzender te zijn, aangezien 2 juli op een zaterdag valt. Het is nog onduidelijk wie de afzender en wat het motief is.

De zogeheten driehoek, bestaande uit de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente, heeft donderdag overlegd en vervolgens geadviseerd de deuren vrijdag nog gesloten te houden. "Dit advies gaan we opvolgen", aldus de woordvoerder.

De ouders van de leerlingen zijn ingelicht. Bij zorgen of vragen kunnen zij terecht bij de mentoren van de school.

De politie onderzoekt van wie het dreigement afkomstig is. De mail kwam dinsdag rond 22.15 uur binnen en werd vervolgens via sociale media gedeeld. Het is nog niet bekend wanneer de school de deuren weer opent.