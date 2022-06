De politie in Zuid-Limburg is op zoek naar een man voor haar onderzoek naar de vermiste negenjarige Gino van der Straeten. De man is woensdagavond samen met drie andere kinderen op een speelveldje gezien rond de tijd dat Gino verdween. De drie kinderen heeft de politie inmiddels kunnen spreken, maar de man heeft zich nog niet gemeld.

De jongen verkeert mogelijk in levensgevaar, zegt de politie. Donderdagmiddag werd daarom een landelijk amber alert afgegeven. De politie meldde eerder op de dag rekening te houden met een misdrijf.

De politie maakt zich grote zorgen, omdat er geen enkele verklaring voor de verdwijning van de jongen is. Hij werd woensdag tussen 19.30 uur en 20.30 uur voor het laatst gezien op het speelveldje aan de Hertogenlaan en de Zonstraat in Kerkrade. Tijdens zijn verdwijning waren drie kinderen en een man op dat veld aan het voetballen.

Iets na 0.30 uur in de nacht van woensdag op donderdag ontving de politie een melding over de verdwijning. Een uur later werd via Burgernet een oproep geplaatst om mee te kijken naar Gino. Ook werd een signalement van het kind gedeeld.

De jongen had volgens zijn zus een zwarte step met rode handvatten en een rode voetenplank bij zich. Hij is 1,30 meter lang en heeft blond haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een rode Nike Jordan-jas met zwarte mouwen, een rood Nike-petje, een lichtgrijze spijkerbroek en groene schoenen met witte zolen.

Ook de Duitse politie is ingelicht over de verdwijning van Gino. Kerkrade ligt aan de Nederlands-Duitse grens.