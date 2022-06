De 35-jarige Michael M., alias 'Mr. Dark', is donderdag veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het afpersen en misbruiken van tien minderjarige meisjes en het handelen in extreme verkrachtings- en seksvideo's. Het Openbaar Ministerie (OM) had twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De rechtbank in Dordrecht noemde in haar vonnis de "gewetenloze manier" waarop de Barendrechtse dader te werk ging. Enkele slachtoffers vielen elkaar bij het horen van het vonnis huilend in de armen.

M. bood onder de naam 'Mr. Dark' op zijn website DarkScandals op het reguliere internet en het darkweb jarenlang pakketten met de gruwelijke video's aan. Klanten konden de verzamelingen kopen met cryptogeld of kregen daar toegang toe door soortgelijke, zelfgemaakte opnames op te sturen.

Volgens de rechtbank in Dordrecht maakte M. zich daarmee schuldig aan opruiing. "Hij heeft anderen doelbewust aangezet tot het plegen van strafbare feiten.''

M. benaderde minderjarigen via Instagram

Daarnaast deed M. zich op onder meer Instagram en Snapchat voor als de tiener 'Roos'. Zo sloot hij vriendschappen met allerlei meisjes van elf tot vijftien jaar. 'Roos' vroeg ze later om hulp, omdat zogenaamd haar ex-vriendje dreigde een seksfilmpje te openbaren. Hij zou daarmee stoppen als de andere meisjes naaktbeelden van zichzelf stuurden. Handenvol kinderen deden dat.

Na ontvangst van zulke beelden perste M. de meisjes af en moesten ze steeds extremere filmpjes opnemen. Twee slachtoffers werden gedwongen voor de camera seks te hebben met hun hond.

Met twee meisjes sprak de Barendrechter af. In een geval is een slachtoffer volgens de rechters verkracht. Van een tweede verkrachting werd M. vrijgesproken.

De rechters vonden tbs met dwangverpleging noodzakelijk voor de "uiterlijke onbewogen" M., die een "gebrek aan empathische vermogens" heeft. "Er is geen sprake van enig oprecht medeleven met de slachtoffers. De rechtbank maakt zich serieus zorgen over de kans op herhaling."