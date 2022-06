De politie heeft zaterdag een lichaam gevonden bij een woning in Geleen. De politie gaat ervan uit dat het om de negenjarige Gino van der Straeten gaat. De jongen wordt sinds woensdag vermist.

"De impact van deze vondst is groot voor familie, hulpverleners en iedereen die de afgelopen dagen heeft meegezocht", meldt de politie.

Eerder op de dag werd een man uit Geleen aangehouden in zijn woning in verband met de vermissing van Gino. De man wordt verdacht van ontvoering. Volgens regionale omroep L1 zou de verdachte de 22-jarige Donny M. zijn.

Of het lichaam bij het huis van de verdachte is gevonden, wil de politie nog niet zeggen. De politie zal later op zaterdag meer informatie delen op een persconferentie.

Gino was sinds woensdagavond spoorloos

Gino verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij verbleef bij een van zijn zussen. Volgens een andere zus ging de jongen nog even voetballen op een speelplek. Sindsdien is hij spoorloos.

In de loop van donderdag werd een amber alert verstuurd. Ook de Duitse politie is ingelicht over de verdwijning van Gino. Kerkrade ligt aan de grens met Duitsland.