Het lichaam dat zaterdagochtend werd gevonden bij een woning in Geleen, is van de negenjarige Gino. Dat bevestigde de politie zaterdagmiddag op een ingelaste persconferentie in Maastricht.

Eerder op zaterdag werd een man uit Geleen aangehouden in zijn woning in verband met de vermissing van Gino. De 22-jarige man wordt verdacht van ontvoering. Hij is een bekende van politie en justitie. Volgens de regionale omroep L1 is de verdachte Donny M.

Het lichaam van Gino werd op aanwijzing van de verdachte gevonden, meldde de politie op de persconferentie. "Op dit moment is het onderzoek in volle gang. De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat we verder geen vragen kunnen beantwoorden over de verdachte." Hij wordt volgende week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Politie en justitie gaan daarom ook niet in op verdere vragen

Het lichaam is in de buurt van het huis van de verdachte gevonden. De vindplaats en het huis van de verdachte zijn allebei plaats van delict. In de Opbraakstraat in Geleen is een groot politieonderzoek gaande. Een woordvoerder van de politie bevestigde eerder dat dit de plaats is waar het lichaam is gevonden.

De ingelaste persconferentie in Maastricht. Foto: ANP

Oproep via Burgernet en amber alert

De jongen was sinds woensdag vermist nadat hij niet thuiskwam in Kerkrade. Iets na 0.30 uur in de nacht van woensdag op donderdag kreeg de politie een melding van de verdwijning binnen. Een uur later werd via Burgernet een oproep geplaatst om uit te kijken naar Gino.

Donderdag besloot de politie een amber alert te verzenden. Volgens de politie verkeerde de jongen in levensgevaar. Ook de Duitse politie was ingelicht over de verdwijning en deed in Aken een oproep om uit te kijken naar het kind. Kerkrade ligt aan de Duitse grens.

'Gino komt niet meer thuis en zal nooit meer voetballen'

Volgens een woordvoerder kreeg de politie vrijdag zicht op de verdachte, waarna hij in de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangehouden. Ook zijn "alle mogelijke middelen ingezet om Gino op tijd te vinden, maar tevergeefs".

Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade is geschokt, zo zei ze op de persconferentie. "Dit is een rauwe werkelijkheid. Gino komt niet meer thuis, zal niet meer voetballen en niet meer de liefde van zijn familie voelen. Dit is een harde klap voor familie en een klap voor de gemeenschap, politie en alle vrijwilligers die zo hun best hebben gedaan om Gino te vinden. We moeten de familie nu zo goed mogelijk steunen in deze ongelooflijk zware tijd."