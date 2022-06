De rechtbank in Den Bosch heeft de 32-jarige Nieuwegeiner Jeffrey van den D. donderdag veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex. Van den D. stak de 34-jarige Clarinda van den Besselaar uit Utrecht op 8 september vorig jaar voor de ogen van hun eenjarige dochter dood.

De straf en tbs-maatregel zijn gelijk aan de eis van de officier van justitie. Na de uitspraak werd er in de rechtszaal geapplaudisseerd.

Van den Besselaar had al eerder melding bij de politie gedaan vanwege mishandeling en verkrachting door Van den D. Op aanraden van de ggz beëindigde ze vervolgens de relatie via WhatsApp, uit angst dat Van den D. gewelddadig zou worden.

Als reactie daarop reed Van den D. naar Den Bosch, waar zijn ex van plan was om met hun kind naar haar ouders te gaan. Hij trof haar in de stad aan en stak haar volgens de rechtbank "direct en doelgericht dertig keer in het bovenlichaam en haar nek".

Van den D. heeft het doodsteken van zijn ex bekend, maar verklaart dat het in een opwelling gebeurde. Er zou daarom sprake zijn van doodslag en geen moord.

'Van extreem in paniek naar extreem rustig'

De rechtbank was het hier niet mee eens. De rechter verwees naar een telefoongesprek dat Van den D. had gevoerd met zijn moeder, nadat Van den Besselaar het had uitgemaakt. Zijn moeder had verteld dat haar zoon gedurende dat gesprek van "extreem in paniek naar extreem rustig" veranderde.

De rechtbank concludeert dat Van den D. rustig was toen hij om 9.17 uur zijn auto parkeerde. Toen hij zijn ex uiteindelijk om 9.49 uur zag, liep hij naar haar toe en stak haar direct dood. Omdat hij al die tijd heeft kunnen nadenken, is er volgens de rechtbank sprake van moord.

Van den D. is door zijn autisme en trekken van narcisme en borderline verminderd toerekeningsvatbaar. Hij was docent en adjunct-directeur op een basisschool in Amsterdam. Twee weken geleden betuigde hij zijn spijt in de rechtbank. "Ik ben natuurlijk de dader, maar ik vind het allemaal heel erg. Voor mijn dochter is het hartverscheurend."