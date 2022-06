Er is donderdagmiddag een amber alert uitgegeven in de regio Kerkrade (Zuid-Limburg) vanwege de vermissing van de negenjarige Gino van der Straeten. De jongen is sinds woensdagavond vermist. De politie zegt dat het kind in levensgevaar is en hield eerder op de dag al rekening met een misdrijf.

De politie sloeg groot alarm omdat er geen enkele verklaring gevonden kan worden voor de verdwijning van de jongen. Hij is woensdag tussen 19.30 uur en 20.30 uur voor het laatst gezien in een speeltuin aan de Hertogenlaan en Zonstraat in Kerkrade.

Iets na 0.30 uur in de nacht van woensdag op donderdag kreeg de politie een melding binnen van de verdwijning. Een uur later werd via Burgernet een oproep geplaatst om mee te kijken naar Gino. Ook werd een signalement van het kind gedeeld. De jongen had volgens zijn zus een zwarte step met rode handvatten bij zich. Hij is 1,30 meter lang en heeft blond haar. Verder droeg hij op het moment van zijn verdwijning een rode jas met zwarte mouwen en een rood petje.

De politie spreekt nu met bewoners en getuigen. Ook worden camerabeelden uitgelezen om erachter te komen wat er is gebeurd. Ook de Duitse politie is inmiddels ingelicht over de verdwijning. Kerkrade ligt aan de Duitse grens.

Volgens een van Gino's zussen woont de jongen bij zijn moeder in Maastricht. Maar omdat die vrouw ziek is, logeert hij sinds een week bij een andere zus in Kerkrade. Zij is 32 jaar oud en zelf moeder van twee kleine kinderen.