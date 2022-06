Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet ertoe op "snel" haar rapport te publiceren over de situatie in de Chinese provincie Xinjiang, waar een miljoen Oeigoeren opgesloten zitten in kampen. Hiermee sluit Nederland zich aan bij de internationale roep om openbaarmaking van het rapport. Bachelet bracht afgelopen week een bezoek aan China.

Na afloop van dat bezoek kreeg Bachelet veel kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze is volgens Amnesty International in een propagandaval getrapt.

Het was de eerste keer in zeventien jaar tijd dat de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties een bezoek bracht aan China. De pers mocht niet mee en Bachelet en haar team konden door strenge coronamaatregelen niet vrijuit spreken met Oeigoeren.

Op de persconferentie na haar bezoek zei Bachelet dat ze "openhartige gesprekken" had kunnen voeren, maar sprak ze nauwelijks in specifieke termen over de schendingen van mensenrechten in het land, waar een miljoen Oeigoeren in kampen opgesloten zitten, vrouwen gedwongen sterilisaties moeten ondergaan en gevangenen worden gemarteld.

Computerhack bevestigt dat China Oeigoeren onderdrukt

Vlak voor het bezoek van Bachelet publiceerden media wereldwijd de Xinjiang Police Files, gehackte Chinese overheidsdocumenten met duizenden foto's van Oeigoerse gevangenen en interne stukken die bevestigden dat China bezig is met een gerichte campagne om de Oeigoeren systematisch te onderdrukken.

Al maanden wordt gewacht op een publicatie van een rapport van Bachelet over de situatie van de Oeigoeren, maar de openbaarmaking ervan wordt om onbekende reden steeds weer uitgesteld. Dit leidde tot boze reacties van Amnesty en Human Rights Watch. De Europese Unie, de Verenigde Staten en anderen riepen op tot snelle publicatie van het rapport.

Volgens de Amerikaanse regering hebben de Chinese autoriteiten de reis van Hoge Commissaris Bachelet "gemanipuleerd" en "beperkt". De Britten kondigen aan de druk op China op te voeren zodat het land stopt met de mensenrechtenschendingen en onterecht gedetineerden onmiddellijk vrijlaat, zo meldt The Guardian.

Ook Nederland wil snelle publicatie Oeigoeren-rapport

Zo ver wil de woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op dit moment niet gaan, maar Nederland roept Bachelet wel op tot snelle publicatie van het rapport. "We kijken uit naar het rapport en roepen de Hoge Commissaris ertoe op het snel te publiceren. We zien uit naar een onderbouwde, onomwonden beoordeling van de mensenrechtensituatie ter plaatse."

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma gebruikt hardere woorden. Hij is vorig jaar door China op een zwarte lijst is geplaatst vanwege zijn kritiek op het mensenrechtenbeleid van dat land. Volgens Sjoerdsma ligt het Oeigoeren-rapport al sinds 2021 "stof te verzamelen in een la". Hij spreekt van een "mislukt bezoek" van Bachelet aan China, wat hem het ergste doet vrezen wat betreft de publicatie van het rapport.

Sjoerdsma noemt het "volstrekt onacceptabel" dat Bachelet weigert het rapport te publiceren en wil dat minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken haar duidelijk maakt dat ze "klip en klaar moet zijn over de mensenrechtensituatie". Als dat niet lukt, moet Bachelet volgens Sjoerdsma worden vervangen.