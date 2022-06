De politie is bij de controle van een bakfietser in Amsterdam op 20 mei gestuit op een grote hoeveelheid hennep. De man op de bakfiets reed door rood, waarna agenten hem staande hielden. Later werd bij het huis van de man ook 400.000 euro aan contant geld gevonden. Bovendien troffen agenten daar nog meer drugs aan, meldt de politie donderdag.

Bij de controle van de bakfiets van de 46-jarige man troffen agenten een tas vol met hennep en voorgedraaide joints aan. De fietser werd aangehouden, maar de politie liet het daar niet bij.

Agenten in burger hielden later de woning van de man in de gaten. Terwijl ze dat deden, verliet een 47-jarige man het huis met grote tassen. Toen de agenten een wietgeur roken, werd de man gecontroleerd. Hij bleek te veel wiet bij zich te hebben en werd aangehouden.

Daarna werd de woning van de eerder aangehouden man met instemming van de officier van justitie doorzocht. In die woning troffen agenten meer softdrugs en duizenden euro's aan contant geld aan.

Op het balkon van de onderburen werd tijdens de doorzoeking nog een tas gevonden met bijna 400.000 euro aan contant geld. De politie vermoedt dat deze tas snel naar beneden is gegooid.

De mannen zijn sinds begin deze week weer op vrije voeten. Ze blijven nog wel verdachte in de zaak.