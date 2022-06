De man die dinsdagavond om het leven kwam bij een explosie in een schuur in het Friese Haule, was een 53-jarige inwoner van Eindhoven, meldt de politie donderdag op Twitter. Op de plek van de ontploffing was een drugslab ingericht. Eerder werd al bekend dat een tweede aanwezige persoon bij de explosie een 21-jarige man uit Eindhoven is. Hij raakte zwaargewond.

De gewonde verdachte ligt nog in het ziekenhuis waar hij behandeld wordt voor ernstige verwondingen. Hij heeft zware brandwonden, waardoor de politie hem nog niet kan verhoren.

De bewoners van de woning die naast de schuur stond, zijn op een andere plaats ondergebracht. De politie onderzoekt nog wat hun eventuele rol is bij de zaak. Welke drugs er werden geproduceerd, is nog niet bekend. Er waren meerdere ketels aanwezig voor de productie van synthetische drugs.

De plaats van de ontploffing is volgens de politie een landelijk gebied met één woning bij de schuur. Na de explosie was er geen direct gevaar voor omwonenden.