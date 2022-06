Forenzen, scholieren en andere reizigers in Den Haag en omstreken moeten donderdag andere manieren vinden om op hun bestemming te komen. De medewerkers van de regionale vervoerder HTM staken de hele dag.

Door de staking rijden er geen bussen en geen trams. Ook de RandstadRail van en naar Zoetermeer blijft de hele dag in de remise. De RandstadRail van en naar Rotterdam rijdt wel.

De staking wordt georganiseerd door vakbonden FNV en CNV. Die eisen een loonsverhoging van 5 procent en behoud van koopkracht voor de HTM-medewerkers. De vervoerder wil zo ver niet gaan. Het bedrijf zegt dat het de financiële klap van de coronacrisis nog steeds voelt. Toen namen veel minder reizigers de bus of tram, omdat ze thuis werkten.

Vlak voor de aankondiging van de staking meldde het bedrijf wel dat het de lonen dit jaar eenzijdig met 3,1 procent verhoogt.

De Haagse vervoerder heeft ruim 2.000 medewerkers en vervoert dagelijks ongeveer 325.000 reizigers op dertien tramlijnen en tien buslijnen. Behalve in Den Haag is HTM ook verantwoordelijk voor openbaar vervoer in omliggende plaatsen zoals Delft, Zoetermeer, Rijswijk, Nootdorp, Westland, Leidschendam en Voorburg. Het bedrijf zegt ongeveer een kwart miljoen euro mis te lopen als alle trams en bussen een dag lang niet rijden.

De treinen van de NS rijden gewoon van en naar Den Haag. Ook de streekbussen in de regio rijden zoals gebruikelijk. Die ritten worden verzorgd door EBS. De medewerkers daarvan staakten woensdag.