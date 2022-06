De Nederlandse Spoorwegen (NS) zetten een treinsimulator in om personeel te trekken. De simulator staat vanaf vrijdag een hele dag op Utrecht Centraal en verplaatst daarna elke week naar een ander station. Reizigers kunnen in de simulator ervaren hoe het is om machinist of conducteur te zijn en de nieuwste intercity te besturen.

De treinsimulator heeft dezelfde bediening als die van de nieuwste intercity waarmee de NS rijdt en bootst de werkzaamheden "zo realistisch mogelijk" na, schrijft de NS. Gebruikers krijgen onder meer te maken met slecht weer, vertraagde treinen en andere zaken die in het echt voor kunnen komen.

De NS gebruikt de simulator normaal gesproken om machinisten op te leiden. Vanwege het personeelstekort bij de spoorwegen zet de NS de simulator nu in om mensen te werven. De NS heeft 1.100 openstaande vacatures door het hele bedrijf. Behalve machinisten en conducteurs komt het bedrijf ook medewerkers tekort bij onder meer IT en service.

De treinsimulator staat straks ook op stations Arnhem (11 juni), Alkmaar (18 juni), Deventer (24 juni), Rotterdam Centraal (2 en 3 juli) en Eindhoven Centraal (8 juli). De simulator is steeds tussen 10.00 uur en 16.00 uur te bezoeken.