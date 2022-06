Meisjes uit groep 8 kregen vorig schooljaar opnieuw een lager schooladvies dan in de jaren voor de coronapandemie. Jongens kregen juist een hoger advies, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

In 2020 kregen alle leerlingen een lager advies, maar nu geldt dat dus alleen nog voor meisjes.

Basisschoolleerlingen krijgen in groep 8 het eerste schooladvies voor het vervolgonderwijs. Daarnaast maken ze een eindtoets, zoals de CITO-toets, waar ook een advies op gebaseerd wordt. Als dit advies hoger is dan het eerdere schooladvies, kan de school overwegen het uiteindelijke advies te verhogen.

Het CBS stelt dat het toetsadvies van meisjes vaker hoger is dan hun schooladvies. Dat houdt in dat meisjes vaker dan jongens in aanmerking komen voor bijstelling van het schooladvies naar boven. Toch lijken dit jaar vooral jongens daarvan te hebben geprofiteerd.

Aandeel jongens met havo- of vwo-advies groeit

Het aandeel meisjes met een schooladvies lager dan vmbo-g/t (gemengd/theoretisch) nam in het afgelopen schooljaar verder toe. Vijf jaar geleden kreeg 22,6 procent van de meisjes dat advies, in 2020/2021 was dat toegenomen tot 24,4 procent.

Het aandeel meisjes met een schooladvies vmbo-g/t of havo nam iets verder af: van 46,3 procent in 2016/2017 naar 43,6 procent vorig schooljaar. Het aandeel meisjes met een havo/vwo- of vwo-advies (31,1 procent) veranderde in het afgelopen schooljaar nauwelijks.

Volgens het CBS kregen jongens in het afgelopen schooljaar een iets hoger advies dan voor de coronapandemie. Het aandeel adviezen voor het niveau lager dan vmbo-g/t daalde ten opzichte van 2018/2019, net als het aandeel adviezen op vmbo-g/t- en havo-niveau. Het aandeel jongens met een advies op havo/vwo- of vwo-niveau nam juist toe: van 31,2 procent tot 33 procent.

Het is niet met zekerheid te zeggen wat de oorzaak van deze trend is, maar een corona-effect ligt voor de hand. Met name meisjes zeggen last hebben van psychische klachten door de coronamaatregelen, zoals de schoolsluitingen en lockdowns. Mogelijk is daardoor een achterstand ontstaan.