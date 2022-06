Er zijn nieuwe signalen van grensoverschrijdend gedrag van Gerrit van de Kamp, de ex-voorzitter van politievakbond ACP, meldt NRC woensdag. De politievakbond kondigt voor de derde keer in vier maanden een extern onderzoek aan.

De bond heeft bedrijfsrecherche Hoffmann gevraagd een onderzoek uit te voeren. In een vertrouwelijke offerte in handen van NRC staat dat het bestuur eind april nieuwe informatie over deze kwestie heeft ontvangen.

Het is niet duidelijk wat voor meldingen het betreft. Waarnemend bestuurder Ton Slingerland van de ACP zegt tegen NRC dat het gaat om "gebeurtenissen die niet stroken met hoe wij met elkaar willen omgaan". Het bondsbestuur zegt dat er "mogelijk sprake is geweest van ongewenst gedrag door de overige leden van het dagelijks bestuur, de plaatsvervangend voorzitter en/of de directeur van de werkorganisatie".

In februari legde Van de Kamp zijn werkzaamheden op verzoek van de bond neer nadat er "enkele meldingen waren ontvangen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag". In maart liet het waarnemend bestuur weten dat door onafhankelijk onderzoek geen grensoverschrijdend gedrag zou zijn geconstateerd.

Van de Kamp kreeg publiekelijk excuses aangeboden en mocht weer aan het werk. Een paar weken later stopte hij alsnog om gezondheidsredenen.

Periode van dertig jaar

De meldingen over grensoverschrijdend gedrag door Van de Kamp beslaan volgens NRC een periode van dertig jaar. Zo sprak de krant iemand die in 1992 in haar woning zegt te zijn aangerand na een overleg. In die tijd vertegenwoordigde Van de Kamp een lokale afdeling van de ACP.

Erwin Koenen, van 2016 tot 2020 vicevoorzitter van de ACP, zegt tegen de krant in 2019 al intern te hebben gemeld dat Van de Kamp zich schuldig maakte "aan ernstig grensoverschrijdend gedrag".

Binnen de ACP is ongenoegen over de manier waarop het waarnemend bestuur met deze kwestie omgaat, meldt NRC verder. Voormalige bestuurders van de vakbond hebben het bestuur op 30 april schriftelijk geadviseerd "bestuurlijke fouten te erkennen". Het beleid zou te veel gericht zijn op de bescherming van de voorzitter en het voorkomen van "gedoe".

Het beleid van de ACP beoogt volgens de ereleden niet de melders van ongewenst gedrag te helpen. Het zou te veel gericht zijn "op de bescherming van de voorzitter en het voorkomen van 'gedoe' binnen de ACP".

Deze maand houdt de ACP een ledenvergadering. Daar wordt de aanpak van grensoverschrijdend gedrag besproken. Ook wordt voormalig burgemeester van Vianen en oud-bestuurslid van de ACP Wim Groeneweg voorgedragen als nieuwe voorzitter. Hij wil een "gedegen" onderzoek naar de zaak, aldus NRC.