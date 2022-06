Tegen de 22-jarige vrouw die in oktober vorig jaar haar halfzus in Den Bosch doodstak, is woensdag tbs in plaats van een celstraf geëist. Volgens deskundigen verkeerde Bouchra D. in een psychose toen ze tientallen keren met een mes op Anouk den Dekker (20) instak. Ook was ze toen volledig ontoerekeningsvatbaar. De officier van justitie ging daarin mee.

Volgens de psychiater en psycholoog die haar onderzochten, kwam de steekpartij uit het niets en diende die geen enkel doel. Zelf zei D. dat ze stemmen hoorde die haar opdracht gaven haar halfzus te doden. Ze verklaarde dat ze al langer stemmen hoorde.

In de weken voor het incident ging het geestelijk slecht met D., verklaarden familieleden en vrienden. Haar omgeving maakte zich zorgen. D. trok zich veelvuldig terug en had soms een lege blik in haar ogen.

Volgens de deskundigen lijdt ze aan schizofrenie en leidde dat op de fatale dag tot een psychose. Daardoor kan de daad haar niet aangerekend worden.

Op 23 oktober vorig jaar kreeg D. voor het eerst het gevoel dat Den Dekker haar iets wilde aandoen en viel ze haar aan. In hun huis deelde ze de eerste messteken uit. Het slachtoffer kon toen nog een berichtje en een foto naar familie sturen.

D. filmde hoe ze zus neerstak

Ze vluchtte naar de buren en werd daar ook nog meerdere keren in haar hals, buik en rug gestoken. Ook het hondje van de buren werd doodgestoken. Ze maakte met haar telefoon beelden van de steekpartij en deelde die live via Instagram.

Volgens de psycholoog en psychiater is langdurige behandeling van D. met medicatie nodig om haar van de psychoses af te helpen. Dwangverpleging in een tbs-kliniek achten de deskundigen niet wenselijk en zelfs schadelijk, maar de officier van justitie vindt dat wel noodzakelijk.

De rechter doet op 22 juni uitspraak.