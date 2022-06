Bij de rellen na de wedstrijd van ADO Den Haag tegen Excelsior zijn in totaal acht agenten gewond geraakt, bevestigt de politie woensdag aan NU.nl. Eerder was al bekendgemaakt dat vier agenten verwondingen hadden opgelopen. De gewonde agenten zijn inmiddels allemaal weer thuis.

Over de aard van hun verwondingen is niets bekendgemaakt, maar volgens een woordvoerder gaat het "redelijk" met ze.

Bij de rellen van zondag werden acht verdachten aangehouden. Vier van hen worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het gaat om twee Hagenaars, een man uit Rijswijk en een man uit Leidschendam. Eén verdachte werd zondag al heengezonden vanwege verwondingen, de overige drie verdachten zijn ook vrij. Over hun zaak zal later worden beslist.

Volg nieuws over supportersrellen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom supportersrellen

Na de wedstrijd in de play-offs voor promotie ging het zondag mis in Den Haag. ADO had de wedstrijd verloren na strafschoppen en liep zo promotie mis. Veel ADO-fans bestormden het veld en gooiden met vuurwerk naar Excelsior-fans die nog op de tribune zaten. Buiten het stadion werden politieagenten met stenen bekogeld. Eén agent kreeg een klap met een ijzeren staaf.

De politie is op zoek naar meer verdachten en sluit verdere aanhoudingen niet uit. Mensen met foto's en filmpjes van de rellen worden ertoe opgeroepen deze naar de politie te sturen.