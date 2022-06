De man die in de nacht van 22 op 23 mei dood werd aangetroffen in een uitgebrande auto in het Limburgse Baarlo was een man uit Polen, meldt de politie woensdag. Hij verbleef al langere tijd op een nabijgelegen camping.

De politie weet inmiddels dat de uitgebrande auto een Noors kenteken had.

Agenten vonden het lichaam van het slachtoffer in een auto op de Galeiweg na een "reeks harde knallen". Ook waren een explosie en de claxon van een auto te horen. Wat de knallen waren is nog niet duidelijk, maar mogelijk zijn dit schoten geweest.

Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is voorgevallen. De politie gaat vooralsnog uit van een misdrijf en roept mensen met informatie ertoe op zich te melden.

"We zoeken ook uit hoe de man in een auto met Noors kenteken terecht kwam", aldus een politiewoordvoerder woensdag. De leeftijd van het slachtoffer wilde de woordvoerder niet noemen. Ook kon hij niet zeggen waarom de man op de camping was.

Baarlo maakt deel uit van de gemeente Peel en Maas en ligt ten zuiden van Venlo.