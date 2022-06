De politie heeft maandagavond een veertigjarige man uit Den Helder aangehouden op verdenking van het langdurig aanranden van een negentienjarige vrouw in een trein.

De vrouw werd in de avond van 23 mei zo'n veertig minuten lang betast in de trein van Amsterdam naar Alkmaar. Ze zat op dat moment in een lege coupé van de trein. Ze kon pas alarm slaan toen ze in Alkmaar de trein verliet.

De politie kwam kort hierna met een signalement van de verdachte. De man kon worden opgespoord na het bekijken van de camerabeelden.

Hij is na het verhoor vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte in de zaak.