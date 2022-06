De rechtbank in Rotterdam heeft woensdag de eerste Syriëgangster die door Nederland is teruggehaald 3,5 jaar cel (waarvan een jaar voorwaardelijk) opgelegd. De vrouw nam deel aan de terroristische organisaties IS en Jabhat al Nusra.

Het Openbaar Ministerie (OM) had de vrouw ook beschuldigd van het deelnemen aan een vrouwenbataljon en het geven van gevechtstrainingen in Raqqa. Maar volgens de rechtbank is er voor die verdenkingen te weinig bewijs. Daarom is de oplegde straf van 3,5 jaar cel een stuk lager dan de door het OM geëiste straf van acht jaar.

De vrouw verklaarde in de rechtbank dat ze in Syrië in een bubbel leefde en niet wist wat er buitenshuis speelde. De rechter geloof haar niet "gelet op de overvloed aan informatie die zij kon raadplegen, de lengte van haar verblijf in Syrië, de functie van haar echtgenoot en de inhoud van haar chatberichten".

Naast de celstraf legt de rechter de vrouw een aantal bijzondere voorwaarden op voor als zij weer vrijkomt. Het gaat onder meer om contactverboden en een verbod om op internationale luchthavens te komen.

Vrouw vertrok in 2013 met haar man naar Syrië

De vrouw uit Gouda vertrok in 2013 met haar man naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS. Daarbij ondersteunde ze niet alleen haar man als IS-strijder, maar maakte ze zelf ook deel uit van het gevechtsbataljon Khatiba Nusaybah. Daarin werden vrouwen getraind om te vechten en leerden ze met wapens omgaan.

Tot eind mei was het koppel aangesloten bij de gewapende rebellengroep Jabhat al Nusra. Vervolgens verbleven de twee op verschillende plekken in Syrië. Het stel had vuurwapens en de vrouw maakte via sociale media enthousiast propaganda voor het leven bij IS, aldus het OM.

De twee werden in augustus 2017 gevangengenomen bij de val van Raqqa, waarna zij werd opgesloten in het kamp. Daar haalde Nederland de vrouw en haar drie kinderen in 2021 op. Haar man is in Irak ter dood veroordeeld voor het gebruik van chemische wapens, hij is in afwachting van de uitvoering van dit vonnis.