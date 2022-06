Woensdag begint met rustig weer en stapelwolken. Later op de dag is er in het noorden en oosten van het land kans op buien met mogelijk onweer.

In de nacht van dinsdag op woensdag was het koud met een temperatuur van 7 tot maximaal 9 graden. Na een lokaal mistige ochtend klaart het snel op. Het is droog met stapelwolken.

Eerst is het rustig weer, maar later zal het met name in het noorden flink gaan regenen. Plaatselijk is er kans op onweersbuien.

In het zuiden en westen van ons land zal de zon zich meer laten zien. 's avonds is het in het hele land droog. Er waait een matige westenwind en het wordt 15 tot 19 graden.

