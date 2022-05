Er zijn twee personen aangehouden in het onderzoek naar de verdrinkingsdood van een hond die vorig jaar met vastgebonden poten werd aangetroffen in het Zwolle-IJsselkanaal, meldt de politie dinsdag.

Naar aanleiding van een tip kwamen de twee verdachten in beeld, meldt de politie.

Een van de verdachten, een 37-jarige man uit Zwolle, werd zondag aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een hulpbehoevend dier geen hulp te hebben geboden.

De tweede verdachte, een 53- jarige man uit Zwolle, werd maandag aangehouden. Hij wordt verdacht van het doden van de hond.

Beide verdachten zijn na verhoor vrijgelaten. Wel zijn zij nog verdachten in het onderzoek.

Een paar dagen na de vondst van de hond werd de eigenaar gevonden. Het is nog niet duidelijk of de eigenaar ook een van de twee aangehouden mannen is.

De vondst leidde destijds tot veel verontwaardiging. Na het aantreffen van de hond organiseerde de politie van Zwolle daarom een afscheidsdienst.