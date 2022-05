Een man die dinsdagmiddag een persoon aanviel met een bijl loopt momenteel vrij rond in Enschede. De politie is op zoek naar de man en roept omstanders op bij hem uit de buurt te blijven. Dat bevestigt een politiewoordvoerder na eerdere berichtgeving van RTV Oost.

De verdachte viel dinsdagmiddag een persoon aan met een bijl in de buurt van de Bijvank in Enschede. Het slachtoffer raakte gewond. De politie meldt dat het naar omstandigheden goed gaat met het slachtoffer.

Omstanders vertellen aan RTV Oost dat er twee personen uit een rijdende auto zonder kentekenplaat zouden zijn gesprongen. Vervolgens werd een persoon op het hoofd geslagen. De politie heeft de omgeving afgezet.

Volgens de lokale omroep is de verdachte een getinte man van 20 tot 25 jaar oud met krullend haar. De politie roept omstanders op de man niet te benaderen, omdat hij de bijl nog bij zich heeft. Mensen die meer over de verdachte weten, worden opgeroepen 112 te bellen.

Het is volgens de woordvoerder niet duidelijk of de verdachte erop uit is om nog meer slachtoffers te maken. Ook is de toedracht van het incident nog onduidelijk.