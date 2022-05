Na negen jaar weet de politie nu van wie de romp was die op 30 januari 2013 uit het IJ in Amsterdam is gehaald. Het lichaamsdeel was van een rijke Russische zakenman die zich bezighield met de handel in kunst en antiek, meldt de politie dinsdag.

De politie heeft dit aan de hand van een DNA-match kunnen vaststellen. Dit was mogelijk nadat zijn familie hem als vermist had opgegeven en voor een internationale databank DNA had afgestaan.

De identiteit van het slachtoffer wordt nog niet bekendgemaakt, omdat er vanwege de oorlog in Oekraïne geen contact met de Russische autoriteiten is. Daardoor heeft de Nederlandse politie de nabestaanden van het slachtoffer nog niet op de hoogte kunnen brengen.

De politie bracht de cold case eind januari opnieuw onder de aandacht. Daarop volgden enkele tips. De politie is nog altijd op zoek naar mensen die meer weten. In de zaak is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

De romp werd negen jaar geleden aangetroffen door een voorbijganger aan de oever bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Het lichaamsdeel was verpakt in blauw plastic.