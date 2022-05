Silfano M. is dinsdag ook in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel voor het doodschieten van rapper Feis en de poging daartoe op diens broer begin 2019. In tegenstelling tot de rechtbank in Rotterdam acht het gerechtshof in Den Haag tbs niet nodig.

In plaats van tbs vindt het hof dat M. onder intensief toezicht moet komen te staan na zijn terugkeer in de samenleving. Het hof acht M. volledig toerekeningsvatbaar.

De rechtbank in Rotterdam legde M. in oktober 2020 in eerste instantie twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging op. Volgens het hof werkte M. tijdens het hoger beroep mee aan een onderzoek naar zijn geestesvermogen in het Pieter Baan Centrum. Uit dit onderzoek bleek dat het gevaar op herhaling aanwezig is als M. zich opnieuw in een crimineel milieu begeeft.

Om dat te voorkomen, vindt het hof het belangrijk dat M. begeleiding krijgt bij zijn terugkeer in de samenleving. Tbs is dan niet nodig, aldus het hof.

Het schietincident zou het gevolg zijn van een woordenwisseling tussen Feis (die in het echt Faisal Mssyeh heette), zijn broertje en vrienden van M. Laatstgenoemde bemoeide zich met de ruzie door zijn wapen te trekken en op beide mannen te schieten. Feis overleed in het ziekenhuis, zijn broertje raakte zwaargewond.

M. is door het hof ook schuldig bevonden aan het beschieten van een auto in Schiedam in 2018. Het incident gebeurde nadat er irritatie over het rijgedrag was ontstaan. De kogel belandde in de bestuurdersstoel. De inzittende, een aspirant-agent, raakte hierbij niet gewond. Het incident is gekwalificeerd als poging doodslag.