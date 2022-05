De politie heeft een negentienjarige man uit Sittard aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Xavier Durlinger. Het lichaam van het eveneens negentienjarige slachtoffer werd op 19 mei gevonden in een bos bij Sittard.

De verdachte zit in beperkingen en daarom wordt er geen aanvullende informatie verstrekt, meldt de politie.

Durlinger, ook afkomstig uit Sittard, verdween op woensdagavond 11 mei. Hij werd rond 22.30 uur voor het laatst gezien terwijl hij rondfietste op een zwarte herenfiets. Op 19 mei werd zijn lichaam gevonden in een bos nabij de wijk De Kollenberg in Sittard.

De politie liet al snel weten dat ze het vermoeden had dat Durlinger door een misdrijf om het leven is gekomen. Mogelijk had Durlinger op de avond van zijn verdwijning een afspraak met iemand.

Bij de politie kwamen vijftien tips binnen na een uitzending van Opsporing Verzocht. Daarin werd gevraagd naar informatie over de spullen van het slachtoffer. Er ontbreken spullen die Durlinger bij zich had. Daaronder zijn een zwarte pet met goudkleurige opdruk, een heuptasje en telefoons.